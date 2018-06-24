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ABD başkanlık seçimlerinde sonuç tek bir oya kalır... O oyu kullanacak kişi New Mexico’da yaşayan Bud Johnson adlı bir alkoliktir. Kevin Costner’ın canlandırdığı Bud, kendini bir anda dünyanın ilgi odağı olarak bulur ve kızını utandırmamak için toparlanmaya karar verir. Başkan adayları da son oy için New Mexico’ya gelmiştir... Sonucu tek bir oy belirler mi, demeyin. Film bir şekilde bunu makul kılmayı başarıyor. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında taraf tutmayan film, yalanlara dayalı politik sistemi eleştiriyor.