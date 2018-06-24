Bob Roberts 1992 / Yönetmen: Tim Robbins
Bir folk şarkıcısı politikaya atılır ve muhafazakâr değerlerin ateşli bir savunucusu olur. Zenginlerin, güçlülerin yanındadır. 1960’ların özgürlükçü değerlerine karşı çıkar, rakiplerine gayri ahlaki saldırılar yapmaktan geri durmaz ve seçimi, belirli çıkar çevreleriyle birlikte ekonomik bir iş gibi yürütür... Belgesel gibi çekilen ve hayali bir seçim kampanyasını konu alan film, keskin ve karamsar bir politik taşlama...
The Distinguished Gentleman 1992 / Yönetmen: Jonathan Lynn
Bir dolandırıcı aynı ismi paylaştığı saygın politikacının ölümü üzerine seçime katılıp Kongre’ye girmeyi başarır... Amacı lobi şirketlerine oyunu satarak zengin olmaktır. Ama âşık olduğu kadının gönlünü fethetmek için dürüst olmaya karar verir ve kendi bildiği yöntemle Kongre’ye ders vermeye çalışır. 90’ların yıldızı Eddie Murphy’nin komedi yeteneklerinden nasibini alan bir sistem eleştirisi.
Speechless 1994 / Yönetmen: Ron Underwood
Kevin (Michael Keaton) ve Julia (Geena Davis), tesadüfen tanışır ve birbirlerine âşık olurlar. New Mexico seçimlerinde yarışan iki rakip adayın konuşma metinlerini yazdıklarından habersizdirler. Bir okulun Kariyer Günü’ne davet edildiklerinde durumu fark eder ve çok şaşırırlar. Julia Demokrat, Kevin ise Cumhuriyetçi adayın metinlerini yazmaktadır... Clinton ve Bush için çalışan iki kişinin gerçek hikâyesinden esinlense de ikna edici olmakta zorlanan bir romantik komedi.
Başkanın Adamları (Wag The Dog) 1997 / Yönetmen: Barry Levinson
ABD Başkanı, seçimler yaklaşırken bir seks skandalı nedeniyle zor duruma düşünce, danışmanları Hollywood yapımcısı Motss’un kapısını çalar. Dustin Hoffman’ın canlandırdığı Motss’un, “senaryoları” peş peşe uygulamaya koymasıyla birlikte Balkanlar’da hayali bir savaş çıkar, ABD halkı çok başka bir ruh haline girer... Medya üzerinden kitlelerin gerçeklik algısıyla nasıl oynanabileceğini gösteren bir kara komedi.
Kirli Yarış (Primary Colors) 1998 / Yönetmen: Mike Nichols
Bill Clinton’u hatırlatan Demokrat Jack Stanton’ın (John Travolta) başkan adaylığı için verdiği mücadele... Film, Clinton karşıtı ya da yanlısı bir tavırdan ziyade politik kampanyaların perde arkasında olup bitenlere odaklanıyor; Stanton dahil bütün karakterleri insani özellikleriyle ele alıyor. Filmin komedisi de politik idealler ile hayatın gerçekleri arasındaki farklılıklardan besleniyor.
Bulworth 1998 / Yönetmen: Warren Beatty
Senatör Jay Bulworth, toplumcu hedeflerle girdiği siyaset dünyasında süreç içinde muhafazakâr bir noktaya gelmiş, yalanlarla dolu ikiyüzlü bir hayata sahip olmuştur. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığı noktada, parti siyasetini umursamadan gerçekleri söylemeye başlar. Derdini rap müzikle anlatır. Eski benliğini yok ederek yeniden doğduğunun henüz farkında değildir... Amerikan politik sistemini eleştiren eğlenceli bir taşlama...
Head of State 2003 / Yönetmen: Chris Rock
Seçimlerden iki ay önce başkan ve başkan yardımcısı adayları uçak kazasında ölünce parti, bir yangın sırasında yaptığı kahramanlıkla meşhur olan belediye meclis üyesi Mays Gilliam’ı (Chris Rock) aday gösterir. Partinin stratejisi seçim kazanmak değil, Afrika kökenli bir adayla siyasi puan toplamaktır. Mays insanları memnun edecek yalanlardan uzak duran, dürüst bir kampanya yürütmeye başlar... Vasat ama yer yer eğlenceli bir film.
Silver City 2004 7 Yönetmen: John Sayles
Konuşması ve politik kişiliğiyle George W. Bush’u hatırlatan Dickie Pilager’in (Chris Cooper), senatör babasının desteğiyle Colorado valisi seçilmek için yürüttüğü seçim kampanyasının öyküsü... Çevrecilerin ve liberallerin baskısından kurtulmak isteyen sanayicilerin adayı olarak öne çıkan Pilager’in başı, yürütülen bir cinayet araştırmasıyla derde giriyor... Sayles, polisiye bir hikâyeyle politik taşlamayı ustaca bir araya getiriyor.
Oyum Kime? (Swing Vote) 2008 / Yönetmen: Joshua Michel Stern
ABD başkanlık seçimlerinde sonuç tek bir oya kalır... O oyu kullanacak kişi New Mexico’da yaşayan Bud Johnson adlı bir alkoliktir. Kevin Costner’ın canlandırdığı Bud, kendini bir anda dünyanın ilgi odağı olarak bulur ve kızını utandırmamak için toparlanmaya karar verir. Başkan adayları da son oy için New Mexico’ya gelmiştir... Sonucu tek bir oy belirler mi, demeyin. Film bir şekilde bunu makul kılmayı başarıyor. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında taraf tutmayan film, yalanlara dayalı politik sistemi eleştiriyor.
Kampanya (The Campaign) 2012 / Yönetmen: Jay Roach
İki aday ABD kongresi seçimleri için zorlu bir yarışa girerler... Başrollerinde Will Ferrell ile Zach Galifianakis’in oynadığı film, giderek kontrolden çıkan ve çılgın bir hal alan rekabetin hikâyesini anlatıyor. Film, adayların ideolojisi ya da savundukları politik görüşlerden ziyade yürüttükleri kampanyaların ahlak dışı yanlarını eleştiriyor. Will Ferrell’in şov yaptığı eğlenceli ve komik sahneleriyle öne çıkan film, özellikle finale doğru politikacıların ardındaki çıkar gruplarına çekiyor dikkatimizi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.