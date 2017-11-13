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ABD'de, sonuçları Amerikan Kalp Vakfı'na sunulan bir araştırmaya göre, seksin kalbin durmasına neden olması "uzak ihtimal".

Araştırmada, cinsellik sırasında yaşanan ani kalp durmasının kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görüldüğü açıklandı.

İncelenen 4 bin 557 vakanın 34'ünün, seks sırasında ya da hemen sonrasındaki bir saatlik zaman diliminde gerçekleştiği, bu vakaların 32'sininde erkeklerde görüldüğü belirtildi.

Kalp durması, kalbin işlevinin bozulup, bir anda atmayı bırakmasıyla yaşanıyor. Bu durumu yaşayan kişi bilincini yitiriyor, nefes almayı bırakıyor ve eğer kalp masajı yapılmazsa ölümle sonuçlanabiliyor.

Kalp krizi ise kalbe kan akışının tıkanması anlamına geliyor.

Kalp durması ile ilgili gerçekler:

Hastane dışında yaşanan vakaların yüzde 90'ı hayatını kaybediyor.

Canlandırma faaliyeti olmadan geçen her bir dakika, hastanın hayatta kalma şansını yüzde 10 azaltıyor.

İlk birkaç dakika içinde yapılacak kalp masajı, hastanın kurtulma şansını ikiye hatta üçe katlıyor.

Kalp masajı sırasında dakikada 100 ile 120 arasında bası yapılması gerekiyor.

Partnerlerin kalp masajı bilmesi hayat kurtarıyor

Araştırmada Portland kentinde 2002-2015 yılları arasında yaşanan kalp durmaları vakaları incelendi.

İncelenen vakaların yalnızca yüzde 1'inin cinsel aktivite ile ilişkili olduğu açıklandı. Bu sonuç, seksin, kalp durmalarında yaygın sebeplerden biri olmadığı anlamına da geliyor.

Araştırma tüm bu vakaların bir partnerin varlığında yaşanmasına da dikkat çekiyor. Canlandırma işleminin yaygın bir şekilde öğrenilmesinin kalp durması kaynaklı ölümleri azaltabileceği de vurgulanıyor.

İngiliz Kalp Vakfı da kalp ameliyatı ya da kalp krizi sonrası cinsel aktivite için 4-6 hafta beklenmesini tavsiye ediyor.

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