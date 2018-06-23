Seçim kampanyasını tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden yürüten HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, ikinci kez Twitter sohbeti yaptı. Gazete Habertürk'ün haberine göre #DemirtaşKetılSohbeti başlığı altında soruları yanıtlayan Demirtaş, “Dünya Kupası’nda benim moralim sıfır, sıfır, sıfır. Arjantin dün akşam 3 yedi. Zaten enflasyonları olmuş % 3000, bu da yapılır mı Allah aşkına? Zalim Hırvatlar” dedi.

Selahattin Demirtaş, kâğıda basılan tweet’leri, altına notlar alarak yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Her eve buzdolabı giriyorsa refah seviyesi var demektir” sözlerine gönderme yapıp ‘refah seviyesini’ soran bir kullanıcıya da Demirtaş, “Biz tutuklandığımızda buzdolabı henüz icat edilmemişti. O yüzden nasıl bir şeydir bilmiyoruz” yanıtını verdi.

‘KAYGIYA GEREK KALMAZ’

Demirtaş, seçim güvenliğiyle ilgili bir soruya da şu yorumu yaptı: “Sandık başlarında ve seçim kurullarında sayım esnasında oylara sahip çıkılırsa paniğe ve kaygıya gerek kalmaz. Bu tedbirlerin alındığına inanıyorum. Siz de sandığınıza, oyunuza sahip çıkın, yeter.” Demirtaş, “9 yıl boyunca sevip de açılmaya cesaret edemediğim adam gitti, görücü usulü bir kızla evlendi. Şimdi bu adalet mi canım başkanım?” paylaşımına da “Sana da görücü usulü evlendirilene de yazık olmuş. ‘Seven alsın seveni’ diye bir KHK çıkaracağız” karşılığını verdi.