Efes Antik Kenti başta olmak üzere sahip olduğu kültür varlıkları ile dünya çapında seçkin bir yere sahip olan, ülkemizin tarih, kültür ve turizm başkentlerinden Selçuk'un gezilecek tarihi ve turistik yerlerine Selçuk gezi rehberinden ulaşabilirsiniz..

SELÇUK'A NASIL GİDİLİR?

İzmir Aydın karayolu üzerinden Selçuk'a ulaşılabilir. Selçuk-İzmir arasında sık sık otobüs ve minibüs seferleri yapılıyor. İzmir’e 70 kilometre uzaklıktadır. Selçuk-Efes arasında minibüsler çalışıyor. Selçuk-Efes arası da 3 kilometredir.

SELÇUK'TA YEMEK

Sokak aralarında bulunan küçük lokantalarında, Türk mutfağının bütün çeşitlerini tadabilirsiniz.

SELÇUK GEZİLECEK YERLER

EFES ARKEOLOJİ MÜZESİ

En çok ziyaret edilen müzelerden Ephesos kazılarında bulunan zengin arkeolojik malzemeler, Anadolu'nun Antik Çağ’dan günümüze dek en iyi korumuş evlerine ait buluntular sergileniyor.

EPHESOS (EFES)

Bir liman kenti olarak İÖ 10. yüzyılda kurulan Ephesos, Helenistik Roma dönemlerinde görkemli zamanlarını yaşadı. O dönemlerde nüfusu 200.000 kişiye ulaşan kent, Roma döneminde Asia eyaletinin başkenti olmuştur. Dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen İÖ. 6. yüzyıla ait Artemis Tapınağı, 356 yılında adını tarihe geçirmek isteyen Herostratos tarafından yakıldı ve aynı yüzyılda yeniden inşa edildi. Duvar mozaikleri ve freskleri ile korunan çok katlı zengin evlerinin bulunduğu yamaç evler bugün koruma altında. Roma dönemi Ephesos’unu döneminin tüm kentsel donanımlarına, doğal çevresine uydurulmuş kendine has planı ile birlikte görürüz. Celcus Kütüphanesi, Traianus Çeşmesi gibi özel yapıların yanı sıra Ephesos’un çevresinde Hazreti Meryem adına inşa edilen ilk kilise St. Jean Kilisesi, İsabey Camii’ne kadar çok sayıda yapı bulunuyor.

MERYEM ANA EVİ

Bülbül Dağı üzerinde Hıristiyanlığın kutsal anası Hz. Meryem'in Evi bulunmaktadır. Meryem Ana'nın yaşadığı ve öldüğü yer olarak Hristiyanların önemli bir hac merkezi. Hıristiyanlarca ''Panaya Kapulu'' olarak da adlandırılan kutsal yerin M.S. 4. yüzyılda inşa edildiği sanılmaktadır. Burada şifalı olduğuna inanılan bir de kaynak bulunur.

LEPEDOS

Ephesos’un 36 kilometre kuzeybatısındaki Kısık Yarımadası'nda bazilika, tiyatro ve 2 metre kalınlığındaki kent surlarına Seferihisar’dan 17 kilometre uzaklıktaki hamam önemli kalıntılar.

KOLOPHON

Menderes ilçesine bağlı Değirmendere bucağı yakınlarındaki kent İÖ. 9. yüzyıl civarında kurulmuş. Denizciliği ve atları ile ünlü Kolophon’un önemli yapılarından biri İÖ. 4. yüzyıla tarihlenen Stoa.

BAKLATEPE

Gülmürdür Menderes arasında Bulgurca köyü yakınlarındaki Baklatepe'nin tarihi İÖ. 6. bine uzanıyor. Yerleşmede evler, sokaklar ve çeşitli dönemlere ait mezarlar bulunuyor.

METROPOLİS

İzmir’in Torbalı ilçesi yakınlarında Kaystros (küçük Menderes) Ovası’na hakim bir konumda kurulmuştu. İlk yerleşim İÖ. 3 binli yılların başlarında gerçekleşmişti. Kent adını 5 kilometre uzaklıktaki Meter Galesia isimli ana tanrıçanın kutsal mağarasından alıyordu. Üzüm, zeytin meyveciliğe dayalı tarım ile mermer yataklarına yakınlığı kent için önemli gelir kaynakları oluşturuyordu. Strabon, Ege Bölgesi'ndeki ünlü şarap merkezleri arasındaki Metropolis’i de sayar. Bu durum Metropolis’e ticari hayatta bir üstünlük kazandırmış ki, bir yazıtta adı geçen Hegesias isimli banker gibi zengin insanların yaşadığı bir yer haline gelmişti. Kent İÖ. 2. yüzyılda Helenistik dönem de oldukça gelişti. Bu dönemde üstü kapalı sütunlu galeri, tiyatro ve Meclis binası gibi anıtsal kamu binaları yapıldı. İÖ. 150 yıllarında yapılan tiyatrosu Anadolu’da türünün en erken taş örneklerinden.

KLAROS

Menderes ilçesinin Değirmendere bucağına bağlı Ahmetbeyli Köyü'nde Apollon’a ait bir bilicilik merkeziydi. Antik Kolophon kentine bağlıydı. Bir deprem sonucu yıkılan Klaros yakınında akan çayın suları altında kaldı. Beş yılda bir Apollon için bayramların kutlandığı bilicilik merkezinde bir Apollon Tapınağı ve hemen yanında kardeşi Artemis için daha küçük bir tapınak bulunuyor. Anıtsal bir kapıdan giriliyor tapınağa. Tapınakta yapılan kazılarda yaklaşık sekiz metre yüksekliğinde oturan bir Apollon ve onun iki yanında kız kardeşi Artemis ile annesi Leto’nun heykelleri bulunuyor.

MAGNESİA

Germencik ilçesinde, Ortaklar Söke karayolu üzerindeki kent, en görkemli günlerini Hellenistik dönemde yaşamış. Yaklaşık 1.5 kilometrelik bir alanı kaplayan Magnesia, surlarla çevrili. Hermogenes’in başyapıtı Artemis Leukophryene tapınağı burada. Ayrıca hamam, tiyatro ve stadium diğer önemli yapıları.

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