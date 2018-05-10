Efes Antik Kenti başta olmak üzere sahip olduğu kültür varlıkları ile dünya çapında seçkin bir yere sahip olan, ülkemizin tarih, kültür ve turizm başkentlerinden Selçuk'un gezilecek tarihi ve turistik yerlerine Selçuk gezi rehberinden ulaşabilirsiniz..
SELÇUK'A NASIL GİDİLİR?
İzmir Aydın karayolu üzerinden Selçuk'a ulaşılabilir. Selçuk-İzmir arasında sık sık otobüs ve minibüs seferleri yapılıyor. İzmir’e 70 kilometre uzaklıktadır. Selçuk-Efes arasında minibüsler çalışıyor. Selçuk-Efes arası da 3 kilometredir.
SELÇUK'TA YEMEK
Sokak aralarında bulunan küçük lokantalarında, Türk mutfağının bütün çeşitlerini tadabilirsiniz.
SELÇUK GEZİLECEK YERLER
EFES ARKEOLOJİ MÜZESİ
En çok ziyaret edilen müzelerden Ephesos kazılarında bulunan zengin arkeolojik malzemeler, Anadolu'nun Antik Çağ’dan günümüze dek en iyi korumuş evlerine ait buluntular sergileniyor.
EPHESOS (EFES)
Bir liman kenti olarak İÖ 10. yüzyılda kurulan Ephesos, Helenistik Roma dönemlerinde görkemli zamanlarını yaşadı. O dönemlerde nüfusu 200.000 kişiye ulaşan kent, Roma döneminde Asia eyaletinin başkenti olmuştur. Dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen İÖ. 6. yüzyıla ait Artemis Tapınağı, 356 yılında adını tarihe geçirmek isteyen Herostratos tarafından yakıldı ve aynı yüzyılda yeniden inşa edildi. Duvar mozaikleri ve freskleri ile korunan çok katlı zengin evlerinin bulunduğu yamaç evler bugün koruma altında. Roma dönemi Ephesos’unu döneminin tüm kentsel donanımlarına, doğal çevresine uydurulmuş kendine has planı ile birlikte görürüz. Celcus Kütüphanesi, Traianus Çeşmesi gibi özel yapıların yanı sıra Ephesos’un çevresinde Hazreti Meryem adına inşa edilen ilk kilise St. Jean Kilisesi, İsabey Camii’ne kadar çok sayıda yapı bulunuyor.
MERYEM ANA EVİ
Bülbül Dağı üzerinde Hıristiyanlığın kutsal anası Hz. Meryem'in Evi bulunmaktadır. Meryem Ana'nın yaşadığı ve öldüğü yer olarak Hristiyanların önemli bir hac merkezi. Hıristiyanlarca ''Panaya Kapulu'' olarak da adlandırılan kutsal yerin M.S. 4. yüzyılda inşa edildiği sanılmaktadır. Burada şifalı olduğuna inanılan bir de kaynak bulunur.
LEPEDOS
Ephesos’un 36 kilometre kuzeybatısındaki Kısık Yarımadası'nda bazilika, tiyatro ve 2 metre kalınlığındaki kent surlarına Seferihisar’dan 17 kilometre uzaklıktaki hamam önemli kalıntılar.
KOLOPHON
Menderes ilçesine bağlı Değirmendere bucağı yakınlarındaki kent İÖ. 9. yüzyıl civarında kurulmuş. Denizciliği ve atları ile ünlü Kolophon’un önemli yapılarından biri İÖ. 4. yüzyıla tarihlenen Stoa.
BAKLATEPE
Gülmürdür Menderes arasında Bulgurca köyü yakınlarındaki Baklatepe'nin tarihi İÖ. 6. bine uzanıyor. Yerleşmede evler, sokaklar ve çeşitli dönemlere ait mezarlar bulunuyor.
METROPOLİS
İzmir’in Torbalı ilçesi yakınlarında Kaystros (küçük Menderes) Ovası’na hakim bir konumda kurulmuştu. İlk yerleşim İÖ. 3 binli yılların başlarında gerçekleşmişti. Kent adını 5 kilometre uzaklıktaki Meter Galesia isimli ana tanrıçanın kutsal mağarasından alıyordu. Üzüm, zeytin meyveciliğe dayalı tarım ile mermer yataklarına yakınlığı kent için önemli gelir kaynakları oluşturuyordu. Strabon, Ege Bölgesi'ndeki ünlü şarap merkezleri arasındaki Metropolis’i de sayar. Bu durum Metropolis’e ticari hayatta bir üstünlük kazandırmış ki, bir yazıtta adı geçen Hegesias isimli banker gibi zengin insanların yaşadığı bir yer haline gelmişti. Kent İÖ. 2. yüzyılda Helenistik dönem de oldukça gelişti. Bu dönemde üstü kapalı sütunlu galeri, tiyatro ve Meclis binası gibi anıtsal kamu binaları yapıldı. İÖ. 150 yıllarında yapılan tiyatrosu Anadolu’da türünün en erken taş örneklerinden.
KLAROS
Menderes ilçesinin Değirmendere bucağına bağlı Ahmetbeyli Köyü'nde Apollon’a ait bir bilicilik merkeziydi. Antik Kolophon kentine bağlıydı. Bir deprem sonucu yıkılan Klaros yakınında akan çayın suları altında kaldı. Beş yılda bir Apollon için bayramların kutlandığı bilicilik merkezinde bir Apollon Tapınağı ve hemen yanında kardeşi Artemis için daha küçük bir tapınak bulunuyor. Anıtsal bir kapıdan giriliyor tapınağa. Tapınakta yapılan kazılarda yaklaşık sekiz metre yüksekliğinde oturan bir Apollon ve onun iki yanında kız kardeşi Artemis ile annesi Leto’nun heykelleri bulunuyor.
MAGNESİA
Germencik ilçesinde, Ortaklar Söke karayolu üzerindeki kent, en görkemli günlerini Hellenistik dönemde yaşamış. Yaklaşık 1.5 kilometrelik bir alanı kaplayan Magnesia, surlarla çevrili. Hermogenes’in başyapıtı Artemis Leukophryene tapınağı burada. Ayrıca hamam, tiyatro ve stadium diğer önemli yapıları.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.