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TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun daha önceki kabul kararına yapılan itirazın TFF Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği ve kararın onanmasının kesin delil sayılacağı bilgisi de verilen kararda, sözleşmeye göre kulübün 600 bin avronun KDV'sini ödemeyi üstlendiği, 200 bin avronun yüzde 18 KDV'siyle birlikte davacı menajere ödenmesi gerektiği ve KDV ile toplam 236 bin avronun davalı kulüpten tahsil edilerek davacı menajere ödenmesine karar verildiği belirtildi.