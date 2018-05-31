HT Magazin'de yer alan habere göre, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, 2 Temmuz’dan itibaren BKM organizasyonuyla düzenlenen konsere ev sahipliği yapacak. Konserlerin startını 2 Temmuz’da Candan Erçetin verecek.



3 Temmuz’da sanatseverleri ‘Sertab’ın Müzikali’yle selamlayacak olan Sertab Erener, 6 Temmuz’da aynı projeyle bir kez daha sahne alacak.



Bağcan ve Pekkan’dan müzik ziyafeti

4 Temmuz’da sesi ve müziğiyle sadece Türkiye’de değil dünyada da adından övgüyle söz ettiren usta sanatçı Selda Bağcan, en sevilen şarkılarını hayranlarıyla bir ağızdan seslendirecek.



9 Temmuz akşamıysa Süperstar Ajda Pekkan, İstanbullulara müzik ziyafeti çekecek.



