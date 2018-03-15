Cadde'nin haberine göre, alışveriş merkezine gelen Selin Gökbakar, arkadaşıyla beraber yemek yedi. Keyfi yerinde olan Gökbakar, uzun süredir görüşmediği arkadaşıyla hasret giderdi.

Eşi Şahan Gökbakar'ın 'Kayhan' filminin gişedeki olumsuz durumu hakkında açıklama yapmayan güzel oyuncu, "iyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin" demekle yetindi.