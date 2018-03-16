Survivor 2018'de Sema Aydemir All Star takımında mücadele ediyor. Survivor'ın geçtiğimiz bölümlerinde Nagihan'ın Gönüllüler takımına geçmesinin ardından Sema ile arasında ipler iyice koptu. Nagihan'la aralarında olan tartışma sonrası gündeme gelen Sema Aydemir'in hayat hikayesi merak ediliyor. Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir kaç yaşında? İşte Survivor Sema'nın hayat hikayesi...

SEMA AYDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985’te Bursa’da doğdu. Tayfun Akgün'ün antrenörlüğünde Enkaspor'un atleti olan Sema Aydemir, 400m engelli yarışlarıyla tanındı. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etti. 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti.

Sema Aydemir, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor.

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