Survivor 2018'de Sema Aydemir Ünlüler takımında mücadele ediyor. Survivor'ın bu akşam yayınlanacak 92. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Yayınlanan 92. bölüm fragmanında Sema krizi yaşanıyor. Oyun sırasında başlangıç noktasında düdük çalmasına rağmen oyuna başlamayan Sema'nın korktuğunu iddia ederek oyunu bıraktığı görülüyor. İzleyicilerde ise Sema diskalifiye mi oldu? sorusu merak uyandırdı. Peki, Survivor Sema kimdir, kaç yaşında? Sema Aydemir diskalifiye oldu mu? İşte detaylar...

SURVİVOR SEMA DİSKALİFİYE OLDU MU?

Survivor'da Ünlüler takımında yarışan Sema Aydemir'in oyun sırasında oyunu bırakması, izleyiciyi, Sema diskalifiye oldu mu? sorusuna yöneltti. Yayınlanan fragmanda Sema'nın korktuğunu iddia ederek oyunu bırakması ile birlikte Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama heyecanı artırdı. Ilıcalı, Sema hakkında yaptığı açıklamada, "Daha önce defalarca atlamış, bugün ben atlayamıyorum diyor. Bu durumu doktorumuzla da konuştum. Bizim kurallarımıza göre bunun yaptırımı da bellidir." dedi.

Bunun üzerine Sema'nın diskalifiye olup, olmayacağı merak ediliyor. Sema hakkında verilecek karar henüz belli değil. Karar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

SEMA AYDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985’te Bursa’da doğdu. Tayfun Akgün'ün antrenörlüğünde Enkaspor'un atleti olan Sema Aydemir, 400m engelli yarışlarıyla tanındı. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etti. 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti.

Sema Aydemir, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor.

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