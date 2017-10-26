Semih Erden, Beşiktaş Sompo Japan'da

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki pivotla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

A Milli Basketbol Takımı ile 2017 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Semih Erden, 2011-2012 sezonunda da Beşiktaş formasını giymişti.

Deneyimli basketbolcu kariyeri boyunca ayrıca Partizan, Fenerbahçe, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Anadolu Efes ve Darüşşafaka'da oynadı.