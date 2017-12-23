Hafta sonu ekranının vazgeçilmezlerinden ‘Çocuktan Al Haberi’, Evrim Akın’ın sunumuyla milyonları Show TV ekranında buluşturmaya devam ediyor.

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, belirli dönemlerde ünlü isimlerin de yarıştığı program bugün 100’üncü bölümüyle takipçilerinin karşısına çıkıp dalya diyecek. Çekimlere ev sahipliği yapan Sefaköy’deki stüdyoda buluştuğumuz Evrim Akın’la çocukların hayal dünyasına uzanan keyifli bir sohbete imza attık…

-Program için yola koyulduğunuzda dalya diyeceğinizi düşünüyor muydunuz?

Günümüz şartlarında 100 bölüme ulaşmak hiç kolay bir şey değil. Ekibimizle birlikte bunu başardığımız için çok mutluyuz. ‘Çocuktan Al Haberi’ne başlamadan önce üç ay boyunca ön çalışma yaptık. Bu proje daha ilk önüme geldiği gün içime sinmişti. Hem ekran önündeki çocuklar hem de ekran arkasındaki emekçiler olsun, güzel bir sinerji yakaladık. Rejisöründen çaycısına kadar herkes kenetlenmiş durumda.

-Uzun soluklu bir program yapmanın olmazsa olmazları sadece bunlar mı?

Programa ilk başladığımda oldukça karamsardım, nasıl bu işin altından kalkacağız diye düşünüyordum. Ama çok geçmeden üzerimden bu anlamsız baskı kalktı. Çocukların ekrandaki ışığı, samimiyet ve format bir araya gelince ilgi kaçınılmaz oldu diye düşünüyorum. Şu anda biz tüm Türkiye’yi kucaklıyoruz.

-Gelinen noktada programda yarışan çocukların sizin kadar popülerlik yakaladığını görüyoruz. Bu durum size neler hissettiriyor?

Çocuklarımızın her biri çok akıllı, zeki, ileri görüşlü ve mantıklı! Onların popüler olmaması şaşırtıcı olurdu zaten. Biz büyüdük ve kirlendi dünya. Ama çocukların dünyası çok masum, hayal dünyaları hoşuma gidiyor. Attıkları her adım yalansız ve doğal! Biz yetişkin insanlar hayatın çileli tarafındayız.

-Bugüne kadar pek çok ünlü ismi ağırladınız. Hiç unutamadığınız bir sanatçı oldu mu?

Bülent Ersoy tabii ki! Diva’mız sıkı takipçimiz, giydiğim kıyafetlere ilişkin bana sürekli mesajlar yolluyor. Bir nevi stil danışmanım. Onun geldiği program çok zor olur diye düşünmüştüm ama 1.5 saatlik süre çok kolay geçti.

-İyi bir sunucu olmanın püf noktası var mıdır?

Günlük hayatta neysen ekran önünde de o olmak. Bugüne kadar sunuculuklarını üstlendiğim ‘Ev Kuşu’, ‘Piramit’ ve son olarak ‘Çocuktan Al Haberi’ olmak üzere her programda kendim oldum. İnsan, kendisini çalıştığı yere ait hissetmeli.

"DRAMA İŞLERİNE KARŞIYIM"

-Uzun yıllardır setlerden uzaksınız. Oyunculuğu düşünmez misiniz?

Setleri çok özledim, son yıllarda güzel bir komedi işi maalesef gelmedi. Gelen dizi ve film teklifleri içime sinmiyor. Drama işlerine de karşıyım! Mesela bir sit-com dizisinde yer almayı çok isterim. 120 dakikayı aşan dizi süreleri benim için çok uzun.

"YILBAŞINDA CÜMBÜŞ VAR"

-Yılbaşında ‘Çocuktan Al Haberi Ünlüler’ özel yayınıyla ekranda olacak. İzleyicileri neler bekliyor?

Yılmaz Morgül, Burak Kut, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Sahrap Soysal, Aydın Kurtoğlu, Sefa Doğanay, Aynur Aydın ve Özlem Yıldız gibi isimlerle eğlenceli dakikalar yaşatacağız. Sefa Doğanay’ın Bülent Ersoy taklidi karşısında Nisan’ın dumur olduğu programda sürprizlerin ardı arkası kesilmeyecek. Aleyna Tilki de şarkı söyleyecek. Pazar akşamı, yılbaşı ekranında resmen cümbüş var.

"AŞK DEFTERİNİ KAPATTIM"

-2017 sizin açınızdan nasıl bir yıldı?

Benim açımdan keyif aldığım bir yıl oldu. Tabii zorlandığımız, üzüldüğümüz, neşe dolduğumuz anlar da oldu. Açıkçası 2018 yılının ülkemize uğurlu geleceğini düşünüyorum. Daha mutlu olacağız. Her insan yeni yıla çocuklar gibi zıplayarak girmeli. Kederler geride bırakılmalı!

-Yeni yıldan aşk beklentiniz var mı?

Ben artık bir şey beklemiyorum. O defteri kapattım, burada 9 çocuğum var. Bu nedenle yarı anne de sayılırım. Geçen yıl bir ara anneliğe özendim ama sonra geçti. Benim için anneciğim sağlıklı olsun, başımda dursun yeter!

Evrim Akın, seyircilerin ilgisine mazhar olmanın kendisini duygulandırdığını belirtirken, “Beni yolda gördüklerinde direkt sarılıp öpüyorlar, ailemizin kızı oldun diyorlar” dediklerini açıkladı.

Evrim Akın geçtiğimiz günlerde düzenlenen Altın Kelebek ödüllerinde, ‘En İyi Kadın Sunucu’ ödülünü alarak başarısını taçlandırdı.

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‘Çocuktan Al Haberi

Evrim Akın