‘Sen Kiminle Dans Ediyorsun’ filmi dostlara özel gala yaptı

‘GÖZÜMDEN YAŞ GELDİ’

HT Magazin’de yer alan habere göre, özel gösterime katılanlar arasında ünlü oyuncular Cengiz Bozkurt, Murat Cemcir ve Hande Doğandemir de vardı.

Bozkurt, “Sıcacık, enerji dolu bir film seyrettik” yorumunda bulunurken, Doğandemir, “Uzun zamandır izlediğim en iyi filmlerden biri” diye konuştu.

Cemcir ise “Filmi izlerken çok güldüm, birkaç yerde özellikle de Binnur’un (Kaya) sahnelerinde gözümden yaş geldi” dedi.

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Cengiz Bozkurt