İlk bölümünden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen Çukur dizisinin, başrolünde oynayan Sena Koçovalı'nın kim olduğu büyük merakla araştırılıyor. Peki, Sena Koçovalı kimdir, kaç yaşındadır? Dilan Çiçek Deniz kimdir?

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

1995 yılında Sivas’ta doğan Dilan Çiçek Deniz, lise döneminde tiyatro eğitimi almaya başladı. Ege Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde okuyan Deniz, bir yandan da modellik yapmaya başladı ve 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. Oldu. İlk olarak 2015 yılında “Tatlı Küçük Yalanlar” dizisinde Ebru rolünde kamera karşısına geçti.

Daha sonra “Güneşin Kızları” dizisinde Elif karakterine hayat verdi. 2016-2017 döneminde “Bodrum Masalı” dizisinde Su Ergüven karakterini canlandıran Deniz, son olarak “Çukur” dizisinde Sena karakterini canlandırmaya devam etmektedir.