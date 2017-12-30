Gazete Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlı maçı sonrası futbolcularına uyarılarda bulundu. Oyuncularından 2 Ocak’a kadar kendilerine iyi bakmalarını isteyen Güneş, “Antalya kampına hepinizi hem fiziksel, hem de zihinsel açıdan hazır bekliyorum” dedi.

“Lig bizim için yeniden başlayacak” yorumunda bulunan Güneş, şöyle devam etti: “Çalışmalarımızın karşılığını Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkarak aldık. Ancak gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi’nde olmalıyız ki çabalarımız boşa çıkmasın. O nedenle ligin ikinci yarısı çok önemli. Biz güçlü takımız. Rakiplerimiz de bizim iyi olduğumuzu kabul ediyor. Bunu sahada da göstermeli ve ligde kaybettiğimiz puanları telafi etmeliyiz. Hepinize iyi tatiller.”

ANTALYA KAMPI 3 OCAK'TA

Beşiktaş, ligin ikinci yarısı hazırlıklarına 2 ocak’ta Ümraniye Nevzat demir Tesisleri’nde toplanarak başlayacak. Siyah-Beyazlı takım 3 ocak’ta Antalya’ya giderek 12 gün sürecek kamp çalışmalarına başlayacak. Bu süre içinde iki tane de hazırlık maçı oynanması planlanıyor.