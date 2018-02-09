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Futbol

Şenol Güneş manşeti kendisi verdi: Şampiyon olacağız

09.02.2018 - 10:07 | Güncelleme:

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Habertürk Spor Servisi'ne konuk olarak siyah-beyazlı kulüple ilgili önemli açıklamalar yaptı

  • 1 Şenol Güneş: Şampiyon olacağız
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    Spor Servisi’nde akşam toplantısı sırasında, hem de hararetli bir şekilde Beşiktaş haberlerinin tartışıldığı sırada, sürpriz bir baskın yedik!

     

     

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  • 2 Şenol Güneş: Şampiyon olacağız
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    Ciner Holding Spor Danışmanı Mehmet Atalay’la birlikte karşımızda Şenol Güneş’i görünce şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadık. Her zamanki nezaketiyle aramıza katılan, genel olarak Türk futbolunda “yapıcılığı” öne çıkarmak gerektiğini vurgulayan Güneş, mütevazılığı da hiç elden bırakmadı. Sorularımızı yanıtlarken genelde Beşiktaş özelinden çıkıp, sistemin değişmesine, Türk futbolunun daha sağlıklı yapıya oturtulmasına yönelik tespitler ve öneriler yaptı. Neşeliydi, konuşmalarının arasına serpiştirdiği esprileriyle herkesi kahkahaya boğdu. İnce göndermeler yapmayı da ihmal etmedi. Şimdi sizi bu keyifli röportajla baş başa bırakıyoruz:

  • 3 Şenol Güneş: Şampiyon olacağız
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    “Türk futbolunun en önemli problemlerinden biri kulüplerin gelir-gider dengesizliği... Gelirleri belli, giderler belli. Türkiye’de iki sene şampiyon olduk, üçüncü sene de şampiyon olacağız... Başlığı vereyim de... (Gülüşmeler). Gazeteler yazıyor, borçlarımız büyüyor diye... Bu takımlar niye çalışıyor ki anlamadım. Bakıyoruz hem şampiyon oluyoruz hem de borçlar büyüyor.” 

  • 4 Şenol Güneş: Şampiyon olacağız
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    BEŞİKTAŞ TARİHİ BİR OLAY YAPTI
    “Bizim stat yapımı başlı başına bir olay. Beşiktaş tarihi bir olay yaptı. Başkanımızın vizyonu geniş. Sahayı bitirdi, kadro yaptı, sonucu aldı. Ama iyi de gitsen iyi değilsin, kötü de gitsen iyi değilsin. Çünkü ne kadar para gelirse o kadar borç artıyor. Yukarısı değil sadece, alt taraf da öyle. Dünyada değişim var. İngiltere futbolu olağanüstü bir yere geldi. Rakamlar inanılmaz. Bundan Avrupa da etkilendi. Artık 400 milyon eurolar normalleşmiş.”

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  • 5 Şenol Güneş: Şampiyon olacağız
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    ‘BANA DA O PARAYI VERECEKSİN DİYORLAR’
    “Şimdi Türkiye’de oyuncuların aldığı ücretler eleştirilmeye başlandı. İngiltere ve Fransa ligleri iyi olmasa, bu rakamlar olmaz. Türkiye mi yaptı şu anda piyasada dolaşan rakamları hayır. Oradan oyuncu alıyorsun, pahalı olunca, bizdekiler de ‘bana da o parayı vereceksin’ diyor. Birken iki alıyor. Bizde bir şey olmuyor, bu dışarının etkisiyle oluyor.” 

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Yorumlar 11
  • Misafir 2 saat önce
    Hocam trabzonspor un tesislerinde jandarma beklemesede taraftar zarar vermez fulbolcusuna yalnız aldıgı parayı haketmeyen oyuncuya parlar herkes.
  • Misafir 2 saat önce
    Bazı orman kibarlarının şenol hocayla ne alıp veremedikleri varsa anlamak mümkün değil
  • Misafir 3 saat önce
    TEk kelime "ADAM"
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