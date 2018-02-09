22 | 28

''20 TANE SERBEST, 8 TANE ALT YAPI''



''Şu anki 14 yabancıyla ilgili o kadar güzel konu var ki. Kadronuz 28 mi olacak? 20 tane serbestsin, 8 tanesi altyapıdan olacak. Bitti. 20 tane oyuncu sen istediğini koy. Ben mecburen o 8 taneye kalacağım. Sakat olacak, cezalı olacak. Bana da bir opsiyon ver. Bir yol bulunur ama tartışılmadı ki bu. Fikrimi soran da olmadı. O zaman da demiştim. 14 kimin uğurlu rakamı diye. Nereden çıktı bu 14 diye. Bizde 14 tane yabancı bu hafta hepsi hazırsa 2 tanesini kadroya almayacaksın. O kadar para verdik bu adamlara. Biz ülke olarak neredeyiz. Avrupa Birliği’nde miyiz? O yüzden Avrupa Birliği’nin dışında şeyler üretmeliyiz. Ben Milli Takım’dan 5’ten fazla olmasın dedim. 6+2’ye falan çıkardılar. Çünkü o gün hazır değildi Türkiye bugün de hazır değil. Biz üretime geçeceğiz. Üretimden sonra Avrupa Birliği’nde dolaşım hakkımız olduktan sonra kim kimi alırsa alsın.''