Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Kayseri'de kaybedilen 2 puanın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuştu.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde...

''KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI AMA...''

''Kazanmamız gereken bir maçtı. Oyuna iyi başladık, kontrol bizdeydi. İki pozisyon bulduk. Golden sonra kontrolü kaybettik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra sanki biz 10 kişi kalmış gibi oynadık. 11'e 11 iken daha iyi oynadığımız bölümler vardı. 11'e 10'ken eksik kaldık. Yavaş oynadık. Bireysel oynadık.''