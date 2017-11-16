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Şenol Güneş: "İstesem Milli Takım'a imza atardım"

16.11.2017 - 10:21 | Güncelleme:

  • 1 Şenol Güneş'ten Milli Takım açıklaması
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    Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Millliyet Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

     

     

     

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  • 2 Şenol Güneş'ten Milli Takım açıklaması
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    Şenol Güneş "Benim üzerimden takımı yıpratanlar var. Bu nedenle bu sezon biraz içime kapanmak istedim. Bu takımı yıpratmayı, Başkan Fikret Orman'ın konuşmaları üzerinden de yapıyorlar. Örneğin transferde yönetimle kavga etmişim gibi. Böyle bir şey olmadı ki. Elbette transferde fikir belirtmişimdir. Ama bu kavga demek mi? Mesela evdesiniz. Eşiniz diyor ki, çarşıya gidelim. Ama sen sinemaya gitmek istiyorsun. O çarşıya sen sinemaya gittin diye kavga mı etmiş oluyorsun? Diyorlar ki duyum aldım. Duyum ne demek? O zaman isim söyle. Antrenmanda hoca böyle dedi ama ben demedim. Bunları artık aşmak zorundayız" dedi.

  • 3 Şenol Güneş'ten Milli Takım açıklaması
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    'OLAN BANA OLUYOR'

    Güneş, "İstesem Milli Takım için imza atabilirdim" diyerek başladı sözlerine. Kulüplerle sözleşmelerini genelde 1 yıllık yaptığını hatırlatan Güneş, "Çünkü uzun süreli mukavele olunca Türkiye'de sıkıntılar çıkıyor. Hep cambaza bak diyoruz. Asıl yabancı sorunundan daha çok bu tür sorunları konuşmak lazım. Mukavelenin sonunda bir yıl uzatma var. Onun uzatılma şeklinde sıkıntılar oldu ama olsun bunlar gelip geçti. Başkan ile o kadar yakınım ki hemen unutulup, gidebiliyor. İş konusunda görüş farklılıklarımız olabilir. Sözleşmeyi imzaladık fakat medyada gideceğim söylendi. Biri gidecek diyor diğeri gitmeyecek diyor, aralarında kavga ediyorlar ve olan bana oluyor" diye konuştu.

  • 4 Şenol Güneş'ten Milli Takım açıklaması
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    Siyah-beyazlı hoca şöyle devam etti: Ben Beşiktaş'a imza attım. Aradan bir ay geçti. Uygulanması gereken bazı prosedürlerin ihmal edilmesi nedeniyle tekrar imza atmam gerekti. Ben de o arada A Milli Takım için TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile görüşüyordum. İstesem o zaman Milli Takım için imza atabilirdim. Ama ben öyle bir adam mıyım? Beni tanımamışlar mı? Asla bu konularda sözümden dönmem. Daha önce iki takımı birlikte çalıştırmam demiştim. Bu görüşmeyi de başkan söyledi, git görüşme yap diye. Madem bir konuyu bilmiyorlar bari sussunlar" diyerek bu önemli konuya açıklık getirdi.

     

     

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  • 5 Şenol Güneş'ten Milli Takım açıklaması
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    Şenol Güneş sözü daha sonra kulüplerin ekonomisine getirdi. Her şeyin daha iyi olması için çaba sarf ettiğini belirten Güneş, "Daha önce Beşiktaş ile adım geçiyordu. Bilic'ten, Samet Aybaba döneminden önce olsun Ahmet Kavalcı zamanında olsun Tamer Kıran dönemi olsun. Şimdi buradayım. Abdülkadir Orman... Allah rahmet eylesin. Başkan'ın babası. O dönemlerden tanışırdık Fikret Orman ile. Bana 'abi' derdi. Ama şimdi iş yapıyoruz. O başkan, ben de hocayım. Düzeni bozmak kolay. Başkan'la sorunlarımız olmadı ama sıkıntılar oldu. Neden? Her şey daha iyi olsun diye. Tabii ki en iyi oyuncuların alınmasını isterim ama ekonomiye göre davranmak lazım. Bu tür görüşmelerden haberler çıkıyor. Ben kimseyle görüşmedim ama öyle bir çıkıyor ki gerçekten bir gazeteciyle görüştüm mü diye şüphe ediyorum kendimden! Benim en çok istediğim, futbolcuların ödemeleri zamanında olsun. Ekonomiyi en çok düşünen bizim Başkan... Sistemin oturmasını çok isterim. Ben Başkan ile ilgili olumsuz düşünmem" diye konuştu.

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Yorumlar 7
  • Misafir 5 dakika önce
    YD NİN MİLLİ TAKIMINI KABUL ETMEK AHMAKLIKTIR. HOCA AKILLI.
  • Misafir 28 dakika önce
    Şenol Güneşi Şikebahçede zamanında istemişti ama Şenol Hoca o takım benim karakterime uymaz diye gitmedi
  • Misafir 31 dakika önce
    Senol hoca iyide bir insandir onu yipratmayalim.
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