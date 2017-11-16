5 | 27

Şenol Güneş sözü daha sonra kulüplerin ekonomisine getirdi. Her şeyin daha iyi olması için çaba sarf ettiğini belirten Güneş, "Daha önce Beşiktaş ile adım geçiyordu. Bilic'ten, Samet Aybaba döneminden önce olsun Ahmet Kavalcı zamanında olsun Tamer Kıran dönemi olsun. Şimdi buradayım. Abdülkadir Orman... Allah rahmet eylesin. Başkan'ın babası. O dönemlerden tanışırdık Fikret Orman ile. Bana 'abi' derdi. Ama şimdi iş yapıyoruz. O başkan, ben de hocayım. Düzeni bozmak kolay. Başkan'la sorunlarımız olmadı ama sıkıntılar oldu. Neden? Her şey daha iyi olsun diye. Tabii ki en iyi oyuncuların alınmasını isterim ama ekonomiye göre davranmak lazım. Bu tür görüşmelerden haberler çıkıyor. Ben kimseyle görüşmedim ama öyle bir çıkıyor ki gerçekten bir gazeteciyle görüştüm mü diye şüphe ediyorum kendimden! Benim en çok istediğim, futbolcuların ödemeleri zamanında olsun. Ekonomiyi en çok düşünen bizim Başkan... Sistemin oturmasını çok isterim. Ben Başkan ile ilgili olumsuz düşünmem" diye konuştu.