"Ben neden maç seçeyim? Ben oyuna bakarım. Porto maçı ile herhangi bir lig karşılaşması ne bizde ne de medyada aynı olmaz. Bir de maç kritik ise her şey farklı olur. Gruptan çıktın kurada Real Madrid ile eşleştin. O maçın havası tabii ki çok daha farklı olur. Ligde de söylememe gerek yok Beşiktaş her zaman şampiyonluk yarışında genetik olarak var. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor yarışta değil diyebilir misiniz? Şu an için Başakşehir de şampiyonluk yarışı içinde. Bunlardan biri şampiyon olunca öbürleri kapanacak mı? Heyecan olmalı ama baskı olmamalı. Benim için değil yeni antrenörler için bu baskı olmamalı."