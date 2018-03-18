Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün futbol adına bütün yanlışları yaptık, dolayısıyla yorgunluk ya da başka bir şeyden bahsetmek mümkün değil.



Üretken değildik. Oynadığımız oyunla mağlubiyeti hak ettik. Büyük bir şans yakalamıştık, bu şansı yakalamak istedik. 2. yarı belki 1 puan alabilirdik.



Bu kadar top kayıpları, bu kadar rakibe uzak oynamak... Biz 11'e 11 iken bile çok pozisyon üreten takımdık. Oyuncuların iyi niyetinden şüphem yok, yanlışsa benim yanlışım."