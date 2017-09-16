Şenol Güneş: Yaptığım doğru ve örnek işler gençleştiriyor

Ataşehir Belediyesi’nin her ay çıkardığı “Ataşehir Ekspres” adlı dergiye röportaj veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yine kendine has üslubu ile insanı düşünmeye iten, ders verici ve önemli bilgiler içeren açıklamalara imza attı...

Berat Günçıkan’a konuşan ve her şeyden önce kendisinin bir eğitmen olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, “Öğretmenlik çok sevdiğim bir meslektir. Hayallerimde hep ne yaparsam yapayım başarılı olmak ve aileme, çevreme, ülkeme yararlı olmak, katkıda bulunmak vardı. Bu hayalimi gerçekleştiriyor olmak, her şeyden daha önemli” dedi. Güneş, “Heyecan ve coşkunuzda bir azalma oluyor mu? sorusuna ise “Yani yaşlanıp yaşlanmadığımı mı soruyorsunuz?’ Heyecan ve coşkumda hiç azalma olmaz hatta arttırdığını bile söyleyebilirim. Yaptığım doğru ve örnek işler beni yaşlanmanın aksine gençleştiriyor” yanıtı verdi.

"EGO AZILI BİR BİNEKTİR"

Şenol Hoca, “Başarı sizce ne? sorusunu “Hiçbir başarıyı sadece kendime mal etmek gibi bir gaflete düşmedim, düşmem de. Ego çok azılı bir binektir. Başarı üzerinize aldığınız görevin gereklerini mükemmele yakın yerine getirebilmektir.” şeklinde cevapladı. Futbolda kabiliyet ve genetik birikim ile ilgili sorulan soruya ise Güneş, şu şekilde yanıt verdi: “Genetik miras tartışmasız önemlidir. Kabiliyetine güvenerek çalışmayan, ilkesiz sporcuların nasıl kolayca kaybolduklarına sıkça şahit oldum. Çalışkan ve sebatkâr olanlar ise değerlerini korudular ve her zaman kendilerine bir yer buldular.”