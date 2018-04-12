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'BÖYLE BİR ŞEY ASLA YAPMAZ'

Boşanacakları yönündeki dedikodular hakkında da açıklamalarda bulunan popçu, "Ben karımı seviyorum. Onun da beni sevdiğini biliyorum. Böyle bir şey asla yapmaz. Öyle bir kadın değil. Boşanmamızı istiyorlar. Ama boşanmayacağım" dedi.