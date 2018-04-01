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Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde, "Yaşlandım artık. Ama şu bir gerçek ki, Chloe beni genç ve diri tutuyor. Onun yanında enerjiyle doluyorum. Eskiden elim, ayağım tutmuyordu. Evlendikten sonra toparlandım" demişti.

