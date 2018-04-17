İstanbul’da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, organize suç örgütüne yönelik 4 Nisan’da operasyon gerçekleştirmiş, baskınlarda 31 şüpheli silahları ile birlikte yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. Polis, zanlılar arasındaki S.S.’nin, Şubat ayında Bakırköy’de sabah sporuna çıktığı sırada 7 kurşunla öldürülen Kemal Serdar Sitoci’nin tetikçisi olduğunu tespit etti.

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