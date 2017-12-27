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İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Her ne kadar tanınmış kişilerin özel hayat olarak tanımlanan kısmı, sıradan vatandaşlara göre daha geniş algılanıyor olsa da; Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre, kişi ne kadar meşhur ve tanınmış olursa olsun, başkaları ile paylaşmadığı, gizlediği, kendisine özel tuttuğu alanı, görüntüsü ve yaşam faaliyetleri olacaktır.