Antalya'da bir dönem ajansına bağlı çalışan Serenay Sarıkaya hakkında, izni olmadan dizi ve reklamlarda oynadığı iddiasıyla 3 bin 500 liralık tazminat davası açan Esline Ajans'ın sahibi Esra Keskinol, sonuçlanmamış bir davanın bitmiş gibi gösterilmesini aklının almadığını söyledi.
Bilirkişi raporu üzerine yapılan haberlerin kendisini rencide ettiğini aktaran Keskinol, "Hukuk sürecindeki bir dava üzerine çok konuşulmaz, çok yazılmaz. Ama ulusal kanallardaki haberlerde, davanın aleyhime sonuçlandığını beyan ediyorlardı. Bu nasıl cürettir, anlayamadım" dedi.
Serenay Sarıkaya ve annesinin, sözleşmedeki imzaların kendilerine ait olmadığını söylediğini, mahkeme kararıyla imza kontrollerinin ardından kendilerine ait olduğunun tespit edildiğini kaydeden Keskinol, konuşmasına şöyle devam etti:
"Çıkan haberlerde 15 yaşında ticari hayata attığıma yönelik yazılar var. Bize geldiğinde, 'Ben garsonum' diye el yazısıyla bende beyanı var. Ben ticari hayata atmadım, zaten kendisi garson olarak çalışan bir kızdı. Serenay'ı ben sokaktan çevirmedim. Kendisi, annesiyle birlikte geldi. Bu mesleği yapmak istediklerini bana beyan ettiler. Ben de bunun için gerekli şartları söyledim ve kendileri de kabul edip karşılıklı imza altına aldık. Ben iyi bir şey yaptım. Bu kıza doğru yol gösterdim, doğru bağlantılar kurdum. 1 yıl gibi kısa sürede 16 yaşında reşit değilken başrol oynamaya başladı. Benim kurduğum bağlantılar sonucunda. Daha sonra aynı şirkette başrol oynamaya başladı. İyi yapılan bir şey takdir göreceği yerde, kamuoyunda yanlış algı yaratılmaya çalışılması beni üzdü. Bugün bir sürü çocuk oyuncu var. Bunlar ticaret hayatı içinde değil mi? Bu diziler gerçek hayattan. 15 yaşında da, 2 yaşında da, 5 yaşında da oyuncular var. Bunların hepsi ticaret hayatının içinde ailesinin rızasıyla. Bu ailenin de annenin de arzusu, bu çocuğun da bu işi yapmasıydı. Ben işimi yaptım. Şimdi niye suçlanıyorum."
'ULAŞAMADIĞIM İNSANA NASIL İŞ VEREBİLİRİM'
Keskinol, 'Serenay Sarıkaya'ya 2008 yılından sonra iş verilmemiş' iddiasına ilişkin de "Ajansımın yaptığı işler ortada. 2008 yılından sonra gümbür gümbür iş yaptık. Kendisi telefonlarımıza çıkmadı, bizle bağlantısını kesti. Kendisine ulaşma şansımız olmadı hiçbir şekil ve şartla. Ben ne yapayım, güvercinle mi haber yollayayım. Protesto çekiyoruz, noterden ulaşmaya çalışıyoruz, hiçbir şekilde ulaşamadık. Ulaşamadığım bir insana nasıl iş verebilirim" dedi.
"RENCİDE EDİLDİM"
Çıkan haberlerin ardından üzüldüğünü ve rencide olduğunu anlatan Keskinol, şöyle konuştu:
"Emeğin takdiri diye bir şey vardır. Daha ötesi, mahkeme sürecindeki bir şey, nasıl bu kadar çok konuşulabiliyor. Benim öğretilerime benim kamuya ve işime olan saygıma, çok ters şey bunlar. Sanat camiasında, spor camiasında da bu iş böyledir. Alt yapıdan alırsın çocukları, Arda, Emre gibi mesela. Sonra büyük kulüplere bonservis ücreti karşılığında transfer olurlar. Fakat birtakım koşulları vardır. Şimdi bunların hiçbirine uymamak, yaptığın emeği yok saymak, senin bütün her şeyini yok saymalarını anlayamadım. Kamuoyunun karşısında da rencide edildiğimi düşünüyorum."
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