Serenay Sarıkaya ile Ece Sükan pişti oldu

Serenay Sarıkaya ve Ece Sükan, katıldıkları bir davette pişti oldu. İkili, birbirinden habersiz şekilde aynı kıyafeti giyip objektiflere poz verdi.

Kadınların davetlerde korktuğu şeylerden birisi olan aynı kıyafeti giymek, Ece Sükan ve Serenay Sarıkaya’nın başına geldi. Tatsız piştinin özneleri, aynı modeldeki kırmızı ve seksi kıyafeti giyerek, davete katıldı.

Objektiflere poz veren ikili, ilk etapta pişti olduklarından habersizdi. Elbise, Ece Sükan’a da Serenay’a da çok yakıştırıldı.

serenay sarıkaya

Ece Sükan