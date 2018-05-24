Portekiz Premier Lig kulübü Porto'da teknik direktör Sergio Conceiçao'nun sözleşmesi 2020'ye kadar uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Portekizli teknik adam Conceiçao'nun gelecek sezon sonu bitecek sözleşmesinin 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Teknik direktör olarak ülkesinin Olhanense, Academica, Braga, Vitoria Guimaraes ve Fransa'nın Nantes ekiplerinde görev yapan Conceiçao, geçen yıl futbolculuk kariyerinde formasını da giydiği Porto'nun başına geçmişti.

Conceiçao, geride kalan sezon Porto'yu ligde şampiyonluğa taşıyarak kulübün 4 yıllık hasretine son vermişti.