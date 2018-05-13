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Hata gözetmeden kim olursa olsun bir insanı kırdığım için öncelikle üzülür, sonrasında özür dilerim, fakat herkes tarafından kötü niyet içermediği malum bu sözlerimin kadına şiddet gibi çok hassas bir konuyla duyurulması, eşim ve kızım üzerinden yargılanmaya çalışılmam karşı tarafın iyi niyetli değil, gündeme gelme çabasıyla bana bu ithamlarda bulunduğunu düşündürdü. Ülkemizin önemli sorunlarından biri olan kadına şiddetle ismimin yan yana gelmesi ve ileride kızımın bu açıklamalarla ilgili bana soracağı soruları düşünerek bu açıklamayı yapma mecburiyeti duydum, istemeden de olsa kırdıysam Hadise hanımdan, böyle bir konu ile gündeme geldiğim için de tüm halkımızdan özür dilerim. Kamuoyuna saygılarımla, Serhat Akın...