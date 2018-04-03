4 | 27

Hangi ara 3 oldun... İnşallah hep güzel insanlarla karşılaşırsın... Gördüğünden eksik etmesin Allah'ım seni... Sağlıklı, huzurlu,mutlu bir hayatın olur, anneciğini hep sevip sayarsın... Seni çok seviyorum, çok içimden geldi! Allah evlatlarımızı korusun. Not: 7 Nisan 2015 doğumlu Eymen, 3.5 kilo doğmuştu :) annesi biraz yemişti hamilelikte"