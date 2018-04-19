Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan- Adıyaman karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Çalıştığı tekstil fabrikasından iş çıkışı yol kenarında servis aracını bekleyen Lale Yıldırım'a, E. B. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Yıldırım, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

DHA'nın haberine göre, acil serviste müdahale edilen Yıldırım, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın cesedi otopsi için morga konulurken, hafif ticari aracın sürücüsü E. B. jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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