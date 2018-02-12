Türkiye aylardır serviste unutulan çocukları konuşuyor. 15 Ağustos günü Çiğli ilçesindeki bir anaokulunda yaşanan olayda, 3 yaşındaki Alperen Sakin'in servis içerisinde unutulmasının ardından hayatını kaybetmesiyle Türkiye'nin gündemine giren serviste unutulan çocuklarla ilgili peş peşe uyarılar yapılmasına rağmen, neredeyse her gün yeni bir ihmal haberi geliyor.

Türkiye peş peşe gelen bu haberleri konuşurken, küçük yaştaki çocukların servis içerisinde unutulduğu ihmaller zincirlerine ABD'de ilginç bir çözüm bulunduğu ortaya çıktı.



'BU ARAÇ UYUYAN ÇOCUKLAR İÇİN KONTROL EDİLMİŞTİR' YAZISI

Habertürk Whatsapp Hattı'na bir okuyucumuz tarafından gönderilen fotoğrafta bir okul servisine asılan konuyla ilgili yazı görülüyor. Yazıda, 'Bu araç uyuyan çocuklar için kontrol edilmiştir' ifadeleri yer alıyor.

Serviste unutulan çocuklar konusu Türkiye'nin gündemine ilk olarak Ağustos 2017'de İzmir'de 3 yaşındaki Alperen Sakin'in hayatını kaybettiği olayla gelmişti. Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından servis şoförü Tamer İ., kreş sahibi ve aynı zamanda servis şoförünün eşi Yurdagül İ. tutuklanmıştı.

Sakin'in ölümünün ardından 22 Kasım günü de İstanbul Bostancı'da anaokuluna giden 3 yaşındaki Selin okul servisinde unutulmuştu. Anne, hem okul yönetimi hem de şoför ve hostes hakkında şikayette bulunmuş, gözaltına alınan servis şoförü Mehmet Mustafa U. ve hostes Reyhan B. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardı.

Geçtiğimiz günlerde de Beylikdüzü'nde servis aracında uyuyakaldığı için unutulan engelli minik kız, çevredeki duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde kurtarılmıştı. Yaklaşık 45 dakika arabadan bekleyen engelli kız, olay yerine çağrılan servis şoförünün kapıları açmasıyla ailesine kavuşmuştu.

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