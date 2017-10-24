Set aşkı evliliği bitirdi

Set aşkı yuva yıktı! Usta oyuncu Ewan McGregor’un ‘Fargo’ dizisinin yeni sezonunda birlikte kamera karşısına geçtiği Mary Elizabeth Winstead’le aşk yaşadığının ortaya çıkmasının ardından, McGregor’un dört çocuğunun annesi ve 22 yıllık eşi Eva Mavrakis’ten ayrılık açıklaması geldi.



HT Magazin’de yer alan habere göre, McGregor ve Winstead’in geçtiğimiz günlerde Londra’daki bir restoranda öpüşürken görülmesinin ardından, Eva Mavrakis cephesinden “Mayıs ayında yollarımızı ayırdık” açıklaması geldi. 1995 yılında evlenen ve dört çocuğu olan McGregor ve Mavrakis, şov dünyasının gözde çiftlerinden biri olarak tanınıyordu. Ewan McGregor ve Mary Elizabeth Winstead’in ilişkisinin ‘Fargo’ dizisinin çekimleri sırasında başladığı ve hızla ilerlediği iddia ediliyor.



Ewan McGregor ve 22 yıllık eşi Eva Mavrakis’in dört çocuğu bulunuyor.

Ewan McGregor

Eva Mavrakis

Mary Elizabeth Winstead