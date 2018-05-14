SeturSelect'in 2018 turlarının açıklandığı toplantıya Murat Tomruk, Tan Sağtürk, Sunay Akın ve Ayhan Sicimoğlu katıldı.

Setur'un Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tomruk, toplantıda yaptığı konuşmada, SeturSelect olarak, deneyim seyahatinin öncüsü olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Misafirlerimiz, hangi destinasyona giderlerse gitsinler standartların üzerinde özel deneyimler yaşamak istiyor." ifadesini kullandı.

SeturSelect'in bu ihtiyacı karşılamak için hayata geçirildiğini ve çok kısa sürede özel ve seçkin bir deneyim arayan müşterilerin gözdesi olduğunu kaydeden Tomruk, Ayhan Sicimoğlu ile başlattıkları turların Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.

Tomruk, "Bu yıl çıtayı daha da yukarı çekerek iş birliklerimizi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tan Sağtürk ve Sunay Akın gibi kendi alanında öncü isimlerle genişlettik. Misafirlerimiz, bu özel isimlerle katılacakları turlarda turistik bir geziye değil, ayrıcalıklı bir deneyime yolculuk etmiş olacak. Tüm dünyada özel destinasyonları severek, takip ettikleri ünlü isimler ile beraber gezmek, yerel kültür ve tarihi doyasıya yaşamak isteyen tüm seyyahları turlarımıza bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Özel tatil deneyimi peşinde koşan gezginlerin yoğun ilgi gösterdiği özel SeturSelect rotalarının bu yılki programında ağustosta Tan Sağtürk ile St. Petersburg, ekimde Sunay Akın ile Paris, eylül ve ekim aylarında Ayhan Sicimoğlu ile İtalya, ekimde Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Lübnan, özel rotalar arasında yer alıyor.



