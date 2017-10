Seven Ne Yapmaz 5. bölüm: Ozan kardeşini kurtarabilecek mi?

Seven Ne Yapmaz, 5. bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Seven Ne Yapmaz, babası holding sahibi olan Ozan ve Safrabolu'da köyde yaşayan Nazlı'nın aşk hikayesini anlatıyor. Dizinin 5. bölümünde Ozan, Nazlı'yı bir kez daha bırakıp gittiği için hayal kırıklığına uğruyor. Peki Seven Ne Yapmaz 5. bölümde neler yaşanacak? İşte Seven Ne Yapmaz 5. bölüm fragmanı ve özeti...

SEVEN NE YAPMAZ 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Seven Ne Yapmaz 5. bölümde;

Ozan, uzun süre içinde sakladığı duygularını Nazlı'ya ifade etmek ister. Ancak aldığı kötü haberle yıkılır. Annesinden kardeşin tefeciler tarafından kaçırıldı haberi almasıyla hızla Nazlı' nın yanından uzaklaşmak zorunda kalır. Hiçbirşey' den haberi olmayan Nazlı, Ozan'ın onu bir kez daha terk ettiği görüşüyle büyük üzüntü yaşar. Ozan ile Mehmet, Aliye'nin yanına giderler. Bir zaman sonra Zeynep'i kaçıran tefeciler Ozan'ı ararlar. Tefeciler 1 milyon dolar fidye isterler. Aliye, Ozan'a yardım etmek için aile dostu emekli polis Tarık amcayı çağırır.

Tarık, Zeynep'in zarar görmemesi için parayı vermekten başka çareleri olmadığını söyler. Ozan ise ne yapıp edip 1 milyon doları bulmak zorundadır. Para'yı bulmak için Gizem Hanım'ı arar. Fakat Gizem Hanım telefona cevap vermiyordur. Bir diğer alternatif ise Sema'dır. Ama Sema'dan bu parayı alırsa , Ozan bundan sonra Sema'nın her dediğini yapmak zorunda kalacaktır. Tüm bu olaylar yaşanırken Sema, hırsız olduğunu düşündüğü Recep'i tutuklattırmaya çalışır. Köşke gelen Arzu ve Gizem olanları duyunca şaşırır. Zeynep'in kaçırılması ve Recep'in tutuklanması güne bomba gibi düşer. Ne yapıp edip her ikisinide kurtarmaları gerekiyorlardır. Ozan'ı ve Nazlı'yı büyük bir macera beklemektedir.

SEVEN NE YAPMAZ 4. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ozan yüzüğü almak için planlar uyguluyor. Sonunda planları işleyip Ozan yüzüğü alıyor. Artık Nazlı ile boşanmaları için bir sebep kalmıyor. Yüzüğü bulan Ozan köye doğru yola çıkar. Nazlı' ya yüzüğü bulamadığını söyler. Çünkü hala onu seviyodur. Nazlı umutlanır. Ancak bunun üstüne başta Fatma Ana olmak üzere oğulları İsmet ve Hikmet, Ozan' a güvenilmeyeceği kararındalardır.

Arzu, Ozan' ın değişmediğini kanıtlamak için Nazlı' ya herşeyi anlatır. İstanbul' da Nazlı' ya ulaşmak için dolandırılan Recep kötü durumdadır. İstanbul' un bir köşesinde parasız pulsuz kalmıştır. Sema ise Ozan ve Nazlı' nın arasını bozmak için Recep' i bulmaya çalışır. Ama başına geleceklerden habersizdir. Nazlı, İstanbul' a gider ve şirketi basar. Sema Recep'e, Recep Nazlı' ya ulaşmak isterken arada büyük bir yoğunluk oluşmuştu.

SEVEN NE YAPMAZ OYUNCULARI

Yusuf Çim (Ozan Ekinsoy)

Ozan, yakışıklı, havalı, sorumsuz ve çapkın genç bir adamdır. Hayatı boyunca hiç yokluk görmemiş, hiç sıkıntı yaşamamıştır. Tatlı dilli, şeytan tüyü olan zeki biridir ama zekasını bugüne kadar hep çapkınlığa ve haytalığa kullanmıştır. Ta ki bu tavrıyla aile şirketinin sonunu hazırlayana kadar.Babasının verdiği ceza, Ozan'ın tüm hayatını değiştirecektir.

Seren Şirince (Nazlı Aycı)

Güzeller güzeli köylü kızımız Nazlı, Fatma ananın çiftliğinde büyümüş, çalışkan, herkesin yardımına koşan melek gibi bir kızdır. Annesini bebek yaşta kaybetmiş, köyden gitmek zorunda kalan babasını ise hiç tanımamıştır. Annesi yerine koyduğu Fatma'nın kanatları altında, doğal bir ortamda, çiftlikte büyümüştür. Bu güzel, iyi yürekli kızımız için hayat Fatma ana' nın yeğeni Ozan'ın köye gelmesiyle değişir.

Ecem Çalık (Arzu Aycı)

Arzu, iyi eğitim görmüş, genç yaşına rağmen babasıyla birlikte çalışmaya başlamış ve çok başarılı olmuş genç bir kızdır. Her daim güzel, şık ve ciddi bir görünümü vardır. Birden hayatına varlığını bildiği ama hiç tanışmadığı ablası Nazlı girer. Arzu'nun yaşamı ablasını tanıdıktan sonra çok değişecektir.

Sertan Erkaçan (Recep Karaman)

Köye göre hallice bir ailenin biricik oğludur ve Nazlı'ya çok aşıktır. Öyle ki, Nazlı' yı görünce heyecandan kekeler. Nazlı' nın gönlü olmamasına rağmen, sevgisini göstermekten hiç vazgeçmez. Recep hayatımıza çok renkli bir kişilik olarak dahil olacak, hatta günün birinde Ozan'a rakip bile olabilecektir.

Serhat Parıl (Mehmet Eğilmez)

Ozan'ın çocukluk arkadaşı olan Mehmet, Ekinci Holding'in mobilya fabrikasının temel direklerinden biri, baş ustasıdır. Babası Ozan'ın babası Orhan beyin sağ kolu gibidir. Ozan ne kadar hayta, sorumsuz, işe yaramazsa Mehmet tam tersidir. Aklıyla düşünür, kalbiyle karar verir. Ta ki Arzu'yla tanışana kadar.