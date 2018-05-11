Spor dünyasında da iş dünyasında da çok sevilen biri. Rize’nin Kömürcüler köyünden Almanya’ya Frankfurt’a uzanan, çocukken hayranı olduğu takımın yıllar sonra yöneticiliğini yapmayı başaran bambaşka bir hayat onunki; çünkü o Abdurrahim Albayrak. 40 yıl sonra ilk kez direksiyon başına geçen, annesi ile birlikte ilk kez kameralar karşısına çıkan Abdurrahim Albayrak’ı ilk kez bu kadar yakından tanıyacaksınız.



Sevilay Yılman’ın sunduğu Sevilay Soruyor 13 Mayıs Pazar saat 11.00’de Habertürk TV’de.

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