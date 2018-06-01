Sevilay Yılman, Kubat'a soruyor

90’lı yılların gençliğine türküyü o sevdirdi. Popüler bir hale getirdi. Gencecik yaşında yüzlerce yıllık sevdaların masallaşmış hayatların taşıyıcısı türkülere o ses verdi, can suyu oldu. Kubat’ı ilk kez bu kadar yakından tanıyacaksınız. Çünkü bu kez “Sevilay Soruyor”



Sevilay Yılman’ın sunduğu Sevilay Soruyor 3 Haziran pazar günü saat 11.00’de Habertürk TV’de.

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