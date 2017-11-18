Şevkat Yerimdar 27. bölüm fragmanı - Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Murat Akkoyunlu, Burak Demir ve Semra Güzel gibi isimlerin yer aldığı Şevkat Yerimdar, 26. bölümüyle dün akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin yayınlanan 26. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı. Peki Şevkat Yerimdar 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şevkat Yerimdar yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Şevkat ile Esin'in aşk hikayesini ve mahalle yaşamını konu edinen Şevkat Yerimdar dizisi, 26. bölümüyle dün akşam izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan 26. bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanı için de bekleyişe geçti. İnternet üzerinde "Şevkat Yerimdar 27. bölüm fragmanı" aramasını yapan izleyiciler, merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor.
Şevkat Yerimdar 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa bir süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.
Şevkat Yerimdar'ın ekrana gelen 26. bölümünde;
Selami’nin yeğeni kaçırılmıştır ve yüklü bir fidye istenmektedir. Tüm mahalle çocuğu kurtarmak için seferber olur. Şevkat’in ünü devam etmektedir.
Sokaktaki kızların ilgisinden Esin çok mutlu değildir. Fakat Esin’in de Şevkat’e bu konuda büyük bir sürprizi vardır.
Cuma aldığı borçları sildirebilmek için çatıya çıkıp intihar edecekmiş gibi numara yapar. Herkes buna inanır ve Cuma’yı ikna etmek için ellerinden geleni yaparlar ama Cuma’nın foyası son dakika ortaya çıkar.
Erkan kılığındaki İsmail ve Tezene düğün hazırlıklarına başlarlar. Gülperi ve Bozkır bu durumdan çok memnundur.
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