OYAK İnşaat’ın Seyrantepe’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu yakınındaki 22 bin 444 metrekarelik konut ve ticaret imarlı arsasının ihalesi, gerçekleştirildi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İhaleyi 825 milyon TL bedelle Aşçıoğlu – Yılsan Holding Ortaklığı kazandı.

İhale kapsamında OYAK İnşaat’a ödenecek bedel 330 milyon TL olarak açıklandı. Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Aşçıoğlu, “Projelendirme çalışmalarımızı hızla tamamlayıp İstanbul’a ve ülkemize yakışır bir projeyi daha hayata geçireceğiz” dedi. Aşçıoğlu, ortağı Yılsan Holding ile Beykoz’da yeni bir proje geliştireceğini açıklamıştı. İki firma, OYAK İnşaat’ın Seyrantepe Arazisi İhalesi’ne de birlikte teklif verdi.