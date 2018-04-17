Sosyal Güvenlik Kurumunca ( SGK), kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçirilen sigortalılara ödenecek toplu iş sözleşmesi farklarına ilişkin açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edilecek olan fiyat farkına ilişkin duyurunun 5 Nisan 2018 tarihinde yapılmış olması nedeniyle duyurunun yapıldığı tarihi takip eden ayın 23'üne yani 23 Mayıs 2018 tarihine kadar ücret farklarına ilişkin ek aylık prim ve hizmet belgelerinin Kurumumuza verilmesi, karşılığı sigorta primlerinin de 31 Mayıs 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde yükümlülükler yasal süresi içinde yerine getirilmiş olacaktır." ifadesine yer verildi.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandığı anımsatıldı.

AA'nın haberine göre açıklamada, yönetmelik kapsamında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 8. maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde yapılmış ve süresi söz konusu geçici 23.maddenin birinci fıkrasında öngörülen geçiş işleminden önce ihale sözleşmesi ile sona eren toplu iş sözleşmeleri, kamu kurum ve kuruluşları itibarıyla geçiş işleminin yapıldığı tarihe kadar uygulanmaya devam edileceğine işaret edildi.

Bu döneme ilişkin uygulanacak ücret zam oranlarının Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan toplu iş sözleşmelerindeki oranlar esas alınarak belirlenerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edileceğinin aktarıldığı ve yönetmelikte "Bunlardan kaynaklanan işçiliğe bağlı giderlerde oluşan artışlar kamu kurum ve kuruluşlarınca fiyat farkı olarak ödenir. Fiyat farkı kapsamında yapılacak ödemeler ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınır." düzenlemesinin bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, Bakanlıkça yayımlanan 5 Nisan 2018 tarihli "Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik Uyarınca Belirlenen Ücret Zam Oranları" başlıklı duyuru kapsamında da Yüksek Hakem Kurulunca kamu kurum ve kuruluşlarınca fiyat farkı olarak yapılacak ödemelerin süresi 3 aya kadar uzayan ihaleler için işçilerin günlük çıplak ücretlere yüzde 3 zam, süresi 2 aya kadar uzayan ihaleler için işçilerin günlük çıplak ücretlere yüzde 2 zam olarak uygulanacağı belirtildi.

İşverenlerin mağduriyet yaşamamaları için bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edilecek olan fiyat farkına ilişkin duyurunun 5 Nisan 2018 tarihinde yapılmış olması nedeniyle duyurunun yapıldığı tarihi takip eden ayın 23'üne yani 23 Mayıs 2018 tarihine kadar ücret farklarına ilişkin ek aylık prim ve hizmet belgelerinin Kurumumuza verilmesi, karşılığı sigorta primlerinin de 31 Mayıs 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde yükümlülükler yasal süresi içinde yerine getirilmiş olacaktır. İşverenlerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir."