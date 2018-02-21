Shakhtar Donetsk - Roma maçı için bekleyiş sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Ukrayna Premier Lig takımı olan Shakhtar Donetsk, evinde İtalya liginden Roma'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverler bu heyecanlı maçı canlı olarak izlemek için maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Roma maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...

SHAKHTAR DONETSK - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paulo Fonseca yönetimindeki Shakhtar Donetsk, evinde Eusebio Di Francesco yönetimindeki Roma'yı misafir edecek. OSK Metalist Stadion stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada İskoç hakem William Collum düdük çalacak. Collum'un yardımcılıklarını ise David McGeachie ve Francis Connor yapacak.

Türkiye saati ile 22:45'te başlayacak olan karşılaşma canlı olarak Tivibu Spor 3 kanalından izlenebilecek.

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

Shakhtar Donetsk, Roma ile oynadığı dört maçın üçünü kazandı (1M). Bu maçların tamamı Şampiyonlar Ligi maçlarıydı.

İki takım daha önce eleme turlarında bir kez karşılaştı. 2010/11 sezonunda son 16 turundaki mücadelede, Shakhtar toplamda 6-2'lik skorla bir üst tura atlayan taraf oldu.

Shakhtar, Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarında oynadığı toplam sekiz maçın sadece ikisini kazanabildi (2B 4M). Bu galibiyetlerin ikisi de Roma'ya karşıydı (2010/11).

Roma, Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı son yedi sezonun altısında gruplardan çıkmayı başardı, ancak İtalyan ekibi 2007/08'den bu yana bu turnuvada çeyrek final göremiyor. Roma eleme turlarındaki son sekiz maçın yedisini kaybetti (1G).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı üç maçı da kazanan Shakhtar, turnuvadaki son beş iç saha maçının tamamında rakiplerine en az ikişer gol attı.

Shakhtar'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 13 maçın hiçbiri berabere bitmedi (5G 8M). Ukrayna ekibi bu maçların sadece birinde kalesini gole kapatabildi.

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 24 maçtır kalesini gole kapatamıyor. En son Mart 2007'de Lyon'dan gol yemeyen Roma, deplasmandaki son 12 maçının sadece birini kazanabildi (5B 6M).

Roma bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en az faul yapan (47) ve en az sarı kart gören (4) takım.

Marlos, Shakhtar'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son dört golün tamamına katkı yaptı.

Diego Perotti, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç maçta iki gol attı. Turnuvada bundan önce oynadığı 10 maçta bir gol atabilmişti.

EN GOLCÜLER

Shakhtar Donetsk: Bernard Duarte (3), Marlos Bonfim (2), Facundo Ferreyra (2)

Roma: Edin Dzeko (3), Diego Perotti (2), Stephan El Shaarawy (2)