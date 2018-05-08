HT Magazin'de yer alan habere göre, Shakira konserle ilgili, “İstanbul’da yeniden sahnede olmak, en sevdiğiniz şarkıları hep birlikte söylemek için sabırsızlanıyorum. Çok eğlenceli olacak!” açıklamasını yaptı.

‘Üste para veririm’

En son 2007’de Kuruçeşme Arena’da konser veren şarkıcı o dönem, “Boğaz manzarasında konser vermek için üste para veririm” açıklamasıyla gönülleri fethetmişti.