Sharapova, Türk tenisine katkı sağlayacak

Maria Sharapova, İstanbul'da gelecek hafta Çağla Büyükakçay ile özel bir maç yapacak.

Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya tenisinin yıldızı, aynı zamanda dünyada en fazla bilinen sporculardan biri olan Sharapova'yı getirerek, Türkiye'de tenis algısını yükseltip, tenisin yayılmasına fayda sağlamayı düşünüyoruz. Aynı zamanda dünyanın bir numarası olmuş sporcuların bizim sporcularımızla o kortlarda oynayabildiğini kendi sporcularımız da görsün istiyoruz." dedi.

Federasyon başkanı Durmuş, Maria Sharapova'nın 26 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliği kapsamında Sinan Erdem Spor Salonu'nda milli sporcu Çağla Büyükakçay ile karşılaşacağını anımsattı.

Bu organizasyonda temel amaçlarının dünya çapında tenisçiler yetiştirmek olduğunu belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Nasıl dünya çapında sporcu yetiştirecektik, sporcu sayısını artıracaktık, tabana yayacaktık, bilinirliğini ve oynanabildiğini yayacaktık. Bunu nasıl yapacaktık, sokaklara inmemiz gerekiyordu. Sokaklarda tenis oynayıp, tenisin bilinirliğini artırıp, yapabilirliğini de göstermemiz gerekiyordu. Tenisi 'zengin sporu' algısından kurtarabilmek, belli bir kesimin oynayabileceği bir spor branşından uzaklaştırmak adına Anadolu'ya, Türkiye'nin her yerine yaymamız gerekiyordu."

''TENİSİN YAYILMASINA FAYDA SAĞLAYACAK''

Sharapova'nın katılacağı organizasyonun, Türkiye'de sokak tenisi projesinin 2017 finali olduğunu aktaran Cengiz Durmuş, şöyle konuştu:

"Sokak tenisinde hemen hemen 81 ile de ulaştık. Yıl sonu organizasyonunu geçen sene tenisin yıldızları serisi olarak Ankara'da yapmıştık, bu yıl da İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu sene, dünya tenisinin yıldızı, aynı zamanda dünyada en fazla bilinen sporculardan biri olan Sharapova'yı getirerek, Türkiye'de tenis algısını yükseltip, tenisin yayılmasına fayda sağlamayı düşünüyoruz. Aynı zamanda dünyanın bir numarası olmuş sporcuların bizim sporcularımızla o kortlarda oynayabildiğini kendi sporcularımız da görsün istiyoruz."

Tenisi çok daha ileriye götürebilmek için sponsorların önemini vurgulayan Durmuş, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize ayırdığı bütçe tabii ki yeterli, kendi zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz ama tenisi çok daha ileriye götürebilmek için sponsorlarımız olmazsa olmaz. Federasyon olarak da biz bu amaçla sponsorlarımıza ulaşıp, Sharapova gibi dünyanın en iyi yıldızlarını, Roger Federer gibi ünlü tenisçileri getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

''45 BİN LİSANSLI SPORCUYA ULAŞTIK''

Teniste yüzlerce Türk sporcunun uluslararası turnuvalarda yarıştığını vurgulayan federasyon başkanı Cengiz Durmuş, "Ülkemizdeki tenisin gelişimine katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Geldiğimiz noktada 45 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Daha öncesinin aksine şimdi onlarca, yüzlerce sporcumuz uluslararası arenada tüm turnuvalarda yarışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Durmuş, Çağla Büyükakçay ile Sharapova arasında oynanacak maça da değinerek, "Büyükakçay, Sharapova ile özel maç yapacak ama aynı zamanda olimpiyatlarda ya da grand slam'lerde Sharapova'nın zaten rakibi. O klasmana çıktı, o puanları topladı. Bu da bizim düzenlemiş olduğumuz uluslararası turnuvaların, tenisin tabana yayılmasıyla kazandığımız sporcuların hem bilinirliğini hem yapabilirliğini artırdığımızı gösteriyor. Sharapova da bunun için iyi bir proje diye düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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