Sibel Kekilli'den Türkiye kararı! Instagram'da...

Kısa bir süre önce kendisine gelen taciz mesajlarına isyan eden Sibel Kekilli, sosyal medya hesabına Türkiye filtresi koydu.



Instagram'daki taciz mesajlarından bıkan Sibel Kekili, “Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!” diye yazmıştı.



Türk asıllı Alman oyuncu, geçtiğimiz günlerde de "Kısa bir süreliğine veda etme zamanı” diyerek sosyal medya hesabını askıya alacağını ima etmişti. Ancak Sibel Kekilli'nin sadece Türkiye’de yaşayan kullanıcıları engellediği ortaya çıktı.



Kekilli’nin Instagram profiline girmek isteyenler, "Bulunduğun bölgede bu profile ulaşılamıyor" mesajıyla karşılaşıyor.

sibel kekilli

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