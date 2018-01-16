İlk yayınına YouTube'da başlayan ve bu sezon ücretli olarak yayın platformu BluTV'ye transfer olan Sıfır Bir dizisi 3. sezon finali ile yeni sezona kısa süreliğine ara vermişti. Yeni sezonu şimdiden merak eden dizinin sıkı takipçileri Sıfır Bir dizisinin 4. yeni sezonunun ne zaman başlayacağını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Sıfır Bir 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

SIFIR BİR 4. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adana'da çekilen ve iki sezondur internette büyük ilgi gören Sıfır Bir dizisi, YouTube'dan, BluTV'ye transfer olmuştu. Yeni sezondada BluTV üzerinden yayınlanacak.

Sıfır Bir dizisi BluTV'de ücretli olmasına rağmen izleyiciler tarafından başarılı bir sonuç elde etti. Yönetmen koltuğunda Kadri Beran Taşkın’ın oturduğu, oyuncu kadrosunda ise Savaş Satış, Özgür Meriç, Cihangir Ceyhan, Burak Şahin ve Onur Akbay’ın yer aldığı dizi 2018’de de seyirciyle buluşacak ve yine heyecan dolu bölümlerle ekrandaki yerini alacak.

Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da internet dizisi dördüncü sezonun ne zaman başlayacağı hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Sıfır Bir 4. sezonu yaz aylarında başlaması bekleniyor. Dördüncü sezonun ne zaman başlayacağı hakkında kesin bir bilgi paylaşıldığı zaman haberimizde yer alacaktır.

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Sıfır Bir 4. yeni sezon ne zaman başlayacak?

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