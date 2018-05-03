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Sigaranın zararlı etkilerini bilmeyen yoktur. Sigara, organları bozarak, çok çeşitli hastalıklara davetiye çıkarır. Akciğer kanseri başta olmak üzere ağız kanseri, pankreas kanseri, mide kanseri, beyin felci, KOAH, kalp ve damar hastalıkları, kısırlık gibi daha bir çok hastalığa neden olur.