Siirt'te ByLock kullandıkları iddiasıyla tutuklanıp, yaklaşık 8 ay cezaevinde kalan 9 kişi yapılan başvurular üzerine tahliye edildi. ByLock'u kullandıkları suçlamasıyla 9'u tutuklu, 32'si ise tutuksuz olmak üzere 41 kişinin yargılandığı Siirt'te, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasından sonra tutuklu 9 kişi de tahliye edildi.

DHA'nın haberine göre, tahliye haberlerini alan aileler, Siirt F Tipi Kapalı Cezaevi önüne geldi. Yaklaşık 7 saatlik bekleyişin ardından tutuklu sanıklar cezaevinden tahliye edildi.

11 BİN 480 KULLANICININ IP'LERE YÖNLENDİRİLDİKLERİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çarşamba günü yapılan açıklamada, 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirilmiş olduklarının tespit edildiği belirtilmişti.

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