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Günaydın'dan Okan Filizçay'ın haberine göre, Akçıl, "Ayrılıklarınız kanlı-bıçaklı bitiyordu. Avrupalı olunca mı böyle oluyor?" sorusu karşısında Hadise'ye de şu sözlerle taş attı: "Hayır, onların içerisinde de Avrupalı vardı. Tabii buradaki en büyük avantajımız baldızlarımın olmaması." Akçıl, son olarak "Kaderimde yazan ne ise o olacak" dedi.