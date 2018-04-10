Cadde'nin haberine göre, dizi setinden çıktığını ve yemek yemeye geldiklerini belirten Sinem Öztürk, "Setten çıkar çıkmaz buraya yemeğe geldik. Düşünüyorum da onun dışında önemli bir durum yok şu anda. Sizi iyi çalışmalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

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