e-Devlet'te askerlik sorgulama işlemleri için giriş yapan vatandaşlar 'Sınıflandırılmış Yükümlü' açıklamasının ne anlama geldiğini araştırıyor. Milil Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, 98/1 Şubat askerlik yerlerinin bugün e-Devlet üzerinden açıklanacağı duyurulmuştu. Askerlik yerlerine öğrenmek için e-Devlet sistemine giren vatandaşlar karşılaştıkları Sınıflandırılmış Yükümlü ne demek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NE DEMEK?

Sınıflandırılmış Yükümlü, asker altına alınacak adayın sevk edileceği sınıfın ve birliğin belli olduğunu göstermektedir. e-Devlet üzerinden askerlik sorgulama için bakıldığında Sınıflandırılmış Yükümlü ibaresi ile karşılaşan adayların, askerlik yerlerinin açıklanma tarihinde hangi sınıf ve birliğe teslim olacağı yazacaktır.

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