Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, Derebaşı köyü Cudi Dağı kırsalında PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla "Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut" operasyonu düzenlendi.

AA'nın haberine göre, operasyonda tespit edilen 4 mağara, 3 barınak ve 30 kilogram uzaktan komutalı iki el yapımı patlayıcı ile çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme imha edildi.

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