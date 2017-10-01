Habertürk Haber Merkezi'nden Melih Yiğit'in haberine göre; Şırnak-Cizre karayolu Cudi Dağı bölgesi Kaletepe üs bölgesine bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıya, güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada, ilk bilgilere göre, 1 yüzbaşı ve 1 korucu şehit oldu, 3 korucu yaralandı. Teröristlerin arazi şartlarından faydalanarak kaçtığı bildirildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.